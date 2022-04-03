Не відведення військ, а передислокація: стало відомо про справжні плани путіна в Україні

Росія готується до затяжної війни в Україні, розповсюджуючи пропаганду про «перший етап спецоперації». Стало очевидним те, що так зване відведення військ на Чернігівському та Київському напрямках є передислокацією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Російська пропаганда активно поширює тези: „перший етап спецоперації продемонстрував результати“, „денацифікація йде за планом“, „Донбас може розраховувати на безпеку“. Вже очевидно, що так зване відведення військ на Київщині та Чернігівщині — не що інше, як передислокація», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN із посиланням на дані розвідки США, зараз Росія зміщує акцент, щоб продемонструвати перемогу 9 травня на сході України.

Але, як зазначають у РНБО, це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін має на меті святкувати свою перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні.

«Україна усвідомлює, що навіть на тлі жорстких економічних санкцій та поразки плану бліцкригу Росія не припинить своїх спроб захопити всю територію нашої держави. Зміщення поля бою не означає, що РФ припинить вдаватися до повітряних атак ракетами великої дальності та літаками по всій іншій частині України», — пояснюють у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», українські солдати ліквідували з початку повномасштабної війни росіян проти України 18 тисяч окупантів.

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