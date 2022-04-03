Згорів синім полум'ям: ЗСУ влаштували «пікнік» з літака та крилатих ракет путіна перед травневими святами

У неділю, 3 квітня, Повітряні сили Збройних сил України в Харківській області збили російський винищувач-бомбардувальник, який згорів яскравим полум'ям над селом. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

На опублікованому відео показано, як ворожий Су-34 спалахує і падає на землю без шкоди для житла місцевих жителів.

«3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 у Харківській області», — йдеться у повідомленні.

Факт поразки ворожої «сушки» підтвердив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону. Крім того, він додав, що на південному напрямку було збито дві крилаті ракети.

«Є хороші новини. Сьогодні з ранку було збито ще одного винищувача-бомбардувальника Су-24, це дані радіоперехоплення. Також на південному напрямку збили ще дві крилаті ракети», — заявив Ігнат.

У коментарях глядачі та слухачі підтримали українських військових, написавши побажання, що такий «пікнік» з техніки путінських варварів бажано влаштовувати щодня — адже не за горами Великдень та травневі свята, на які багато українців збираються на пікнік за містом — чому б не потренуватися розпалювати багаття їхньої техніки нелюдів-рашистів уже зараз?

Як писали «ФАКТИ», з початку повномасштабної війни росіян проти України окупанти втратили вбитими 18 тисяч солдатів.

2296

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter