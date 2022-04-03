Евакуація в Україні: на неділю погоджено гуманітарні коридори у трьох областях

В Україні 3 квітня продовжиться евакуація мирного населення із гарячих точок. Сьогодні узгоджено гуманітарні коридори у трьох регіонах — Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Про це повідомила віцепрем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, сьогодні продовжиться евакуація мешканців блокадного Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Люди зможуть залишити місто приватним транспортом.

При цьому, зазначила Верещук, 10 автобусів чекатимуть у Бердянську, ще 7 автобусів із представниками Червоного Хреста спробують під'їхати ближче до Маріуполя.

Крім того, сьогодні пройде евакуація жителів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ та Нижнє Луганської області.

Щоб розпочати її, очікується припинення вогню з боку окупаційних військ.

«Вчора після звільнення території Київської області від окупантів ми дізналися про вбивство старости Мотижина Ольги Сухенко. Вона була вбита в полоні російськими військовими. Це військовий злочин. Винних обов'язково буде покарано відповідно до міжнародного гуманітарного права», — заявила Верещук.

На сьогодні у полоні окупантів перебуває 11 голів місцевих громад із Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

«Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних, міжнародний комітет Червоного Хреста і через цю міжнародну організацію вимагаємо від РФ надати інформацію про місце знаходження полонених цивільних та стан їхнього здоров'я. Також ми ведемо переговори щодо звільнення всіх цивільних у рамках обміну військовополоненими», — заявила вона.

Нагадаємо, що минулої доби з Донецької та Луганської області вдалося евакуювати 955 людей.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити у разі примусової «евакуації» до Росії.

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