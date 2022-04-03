Українця китайського роду, який боронив країну, вбили рашисти на Донбасі

Андрій Ван-фун-фу загинув під час артилерійської атаки у місті Попасна Луганської області, де тривають запеклі бої. Ще місяць тому він працював за кордоном, а вже 5 березня був зарахований до лав Збройних Сил України, щоб приєднатись до оборони своєї Батьківщини. Його прізвище добре відоме землякам на Вінниччині, і не лише тому, що воно незвичне для нашого краю. Під час Другої світової війни Андрієвого дідуся, китайця за національністю, доля занесла в Козятин, де він пустив своє коріння, одружившись з українкою.

«Син посланця Піднебесної Андрій здобув вищу освіту, працював на залізниці, дослужившись до керівної посади в Козятинському відділенні дороги. Син Андрія Ван-фун-фу, також Андрій, зростав звичним хлопцем, був поміркованим весельчаком та життєлюбом, — розповів «ФАКТАМ» журналіст видання «Вісник Козятинщини» Петро Зарицький. — В міській школі № 2 він не відрізнявся від ровесників. З цікавістю поринав у царину шкільних предметів, був товариським, відкритим та довірливим, мав багато друзів і однодумців. В столичному університеті Андрій здобув інженерно-будівельний фах. Чудово знав математику. З часом влаштувався на роботу електрогазозварювальником колісно-роликової дільниці місцевого ремонтного вагонного депо.

Коли на сході держави розгорівся збройний конфлікт, Андрій у 2015 році пішов боронити рідну землю. Не раз дивився смерті у вічі, адже ніс службу під Волновахою та в інших гарячих точках, але смерть була поблажливою до нього. Повернувшись через рік і два місяці додому, знову поринув у роботу. У Андрія Ван-фун-фу два сини — Дмитро та Іван. Родинна скрута спонукала шукати суттєвіших заробітків за кордоном. Зі своїми однодумцями поїхав працювати до сусідньої Польщі.

Коли Росія розпочала широкомасштабну агресію проти України, Андрій з друзями повернувся в Україну. З львівського вокзалу вирушив не в Козятин, а у військову частину, в котрій свого часу проходив службу. Бійця з добрим бойовим вишколом поміж інших направили в гарячу точку Донеччини. 24 березня під Попасною під час запеклого бою нагла смерть обірвала життя Героя-земляка…"

Поховали відважного воїна на Алеї Героїв

Дружина Надія навіть не здогадувалась, що її чоловік на війні. Почувши телефонний дзвінок з військкомату, вона сказала, що її чоловік у Польщі на заробітках. Та їй повідомили трагічну звістку… Поховали відважного воїна на Алеї Героїв міського цвинтаря поряд з іншими такими ж захисниками Вітчизни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Луганщині загинув український письменник Юрій Руф.

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