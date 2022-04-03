«Нова мітка»: названо кількість російських нацистів, убитих в Україні «за планом путіна»

Від початку повномасштабної війни росіян проти України окупанти втратили вбитими 18 тисяч вояк. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Facebook.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

• особового складу — близько 18000 осіб,

• танків — 644 од,

• бойових броньованих машин — 1830 од,

• артилерійських систем — 325 од,

• РСЗВ — 105 од,

• засоби ППО — 54 од,

• літаків — 143 од,

• гелікоптерів — 134 од,

• автомобільної техніки — 1249 од,

• кораблі /катери — 7 од,

• цистерн з ПММ — 76,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня — 89;

• спеціальна техніка — 24;

• пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

У відомстві зазначили, що дані постійно уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як писали «ФАКТИ», у сусідньому з Ірпенем селищі Гостомель росіяни більше місяця утримували у підвалі близько 70 людей.

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