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Драпали так швидко, що загубили шапки і чоботи: що залишається від «другої армії світу» після наступу ЗСУ

10:59 3 квітня 2022
Драпали так швидко, що втратили шапки та чоботи: що залишається від «другої армії світу» після настання ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України опублікували знакові знімки ганебного відступу російського ворога на Харківщині.

На серії фото показали, що залишається від розпіареної «другої армії світу» після удару українських воїнів. Так, у кадр потрапили розтрощені танки і їх вирвані вежі, розбиті БМП і бензовози.

Цей танк так і не виліз із яру

А цей БТР не поїхав далі за чужий гараж

Паливозаправник втратив усі колеса

І, що найцікавіше — взуття та головні убори окупантів! Виходить, що наляканий ворог тікав босим і напівроздягненим!

Все, що залишилося від "асвабадитєлєй"

«Харків. У деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі і без шапок-вушанок. Припускаємо, що було „спекотно“, наші воїни це робити вміють», — йдеться у повідомленні.

«Разом переможемо!», — завершують пост у Генштабі ЗС України.

У цьому не сумнівається жоден українець, який знає, що наші воїни вміють навіть ворожі дрони ловити голими руками.

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