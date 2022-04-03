Драпали так швидко, що загубили шапки і чоботи: що залишається від «другої армії світу» після наступу ЗСУ
У Генеральному штабі Збройних сил України опублікували знакові знімки ганебного відступу російського ворога на Харківщині.
На серії фото показали, що залишається від розпіареної «другої армії світу» після удару українських воїнів. Так, у кадр потрапили розтрощені танки і їх вирвані вежі, розбиті БМП і бензовози.
І, що найцікавіше — взуття та головні убори окупантів! Виходить, що наляканий ворог тікав босим і напівроздягненим!
«Харків. У деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі і без шапок-вушанок. Припускаємо, що було „спекотно“, наші воїни це робити вміють», — йдеться у повідомленні.
«Разом переможемо!», — завершують пост у Генштабі ЗС України.
У цьому не сумнівається жоден українець, який знає, що наші воїни вміють навіть ворожі дрони ловити голими руками.934
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