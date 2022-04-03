У Гостомелі змогли вижити лише 70 людей: стало відомо, як окупанти знущалися з мешканців селища

У селищі Гостомель Бучанського району Київської області, яку нещодавно було звільнено від росіян, близько семи десятків місцевих жителів лише напередодні, вперше за понад місяць, змогли вільно, а не під прицілами автоматів, вийти з підземелля. Із перших годин ворожого вторгнення їхній мікрорайон атакували ракетами та бомбардували літаки. Просто поруч, на сусідньому полі, загарбники намагалися висадити десант, повідомляє ТСН.

На міській дорозі замість жвавого потоку машин стирчать російські реактивні ракети. Автівки там теж є: розчавлені гусеницями танків окупантів. Ще частину транспорту окупанти розстріляли з кулеметів та гармат.

Цивільних мешканців у Гостомелі, Ворзелі, Бучі та Ірпені добивали просто біля будинків та машин. Самі житлові будинки росіяни понад місяць методично рівняли із землею.

Загарбники запроторили у підвал близько 70 місцевих жителів. Вони там провели 36 діб пліч-о-пліч. Щойно народжені й трохи старші діти, літні й молоді жінки, з десяток чоловіків, переважно старшого віку — вони всі понад місяць виживали у підвалі, під прицілами ворожих автоматів. Кажуть, евакуюватися не було жодного шансу.

Але вони змогли вижити. Навчилися навіть витягати окупантів на розмову. Не раз, зізнаються, прямо запитували у росіян, навіщо вони вдерлися до України. Та щоразу, чули однакову відповідь — мовляв, приїхали на військові навчання.

За понад місяць окупації російські окупанти забрали з підвалу чотирьох чоловіків переважно старшого віку. Обирали навмання. Відтоді про їхню долю сусідам нічого не відомо.

Як писали «ФАКТИ», відступаючи росіяни у Гостомелі розстріляли автомобіль із жінкою та дитиною, мати загинула. Некерований автомобіль врізався в магазин.

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