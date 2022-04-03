До «Байрактару» не доріс: українські бійці «голими руками» впіймали дрон рашистів

Українські воїни довели, що не бояться найкрутішого путінського озброєння, і настільки освоїлися на війні, що стали «голими» руками перехоплювати російську техніку.

Так, бійцям 3-го батальйону 1-ї ОБРСПН (Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна) вдалося перехопити безпілотник ворога, який здійснив посадку біля тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться у повідомленні волонтерської спільноти InformNapalm.

Як виявилося, українські військові проводили розвідку позицій противника у складі малої групи, і дійшли висновку, що ворожа пташка наводила мінометний вогонь на позиції Збройних сил України.

Тому було вирішено перехопити її під час посадки.

Сказано — зроблено, і «трофей» передали фахівцям для дослідження.

«Апарат може працювати як ретранслятор для систем зв'язку. Проте, що цікаво, в ньому вбудовані оптичні системи японської компанії „Canon“. Напевно, „друга армія у світі“ ніяк не може обійтися без допомоги того самого світу», — йдеться в повідомленні .

Крім того, деякі бійці висловили думки про те, що рашистські дрони явно не «дотягують» до безпілотників рівня «Байракторів», що, в принципі, дуже непогано для нашої армії.

Нагадаємо, раніше проста киянка знищила дрон противника … банкою з помідорами .

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