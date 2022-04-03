На тридцять дев’яту добу протистояння російському воєнному вторгненню рашистські війська продовжували відведення на Київському та Чернігівському напрямках, активізувавшись, втім, на території Донецької і Луганської областей. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

На території українського Донбасу за минулу добу було відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника, а угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України — уражено 8 повітряних цілей: два літаки, один вертоліт, один БПЛА і чотири крилаті ракети.

За інформацією розвідників, від участі в бойових діях в Україні почали масово відмовлятися військовослужбовці і керівний склад 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, які пишуть рапорти на звільнення. Вчинив за їх прикладом і особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, через що командування вже сплановувало їх повернення до пунктів постійної дислокації.

На тимчасово захоплених територіях ворог продовжує порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни, розміщуючи озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводячи фільтраційні заходи, здійснююючи насильство стосовно місцевих жителів, і займаючись мародерством та пограбуваннями.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що жителі тимчасово окупованих сіл на Харківщині почали частувати рашистів пиріжками з отрутою.

Фото Генштабу ЗСУ

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