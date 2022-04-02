Населенню Білорусі рекомендують уникати контактів з опроміненими рашистами, які повернулися із зони ЧАЕС

Жителям білоруського селища міського типу Брагін рекомендують уникати контактів із російськими окупантами, які перебували у Чорнобильській зоні та були виведені на територію Білорусі.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ «На Сіверському напрямку триває переміщення підрозділів окупаційних військ від державного кордону України в глиб території Республіки Білорусь. Значна частина військової техніки пошкоджена і буксирується. Серед військовослужбовців збройних сил росії поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися у Чорнобильській області», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що росіяни рили окопи в «Рудому лісі» — найзабрудненішому місці Чорнобильської зони. З'явилася інформація про першу смерть опроміненого окупанта.

Також у Генштабі повідомили про втрати, які противник зазнав напередодні.

Також підтверджується інформація про «евакуацію» до Білорусі цивільного автотранспорту, захопленого окупантами в Гостомелі, Ірпені, Бучі та Іванкові, а також про те, що російські мародери намагаються відправити додому майно, яке вони вкрали у українців.

Фото Pixabay

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