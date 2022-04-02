Насильно «евакуйовані» рашистами українці влаштовують акції протесту та вимагають повернути їх на батьківщину

Українці, яких окупанти «евакуювали», влаштовують демонстрації та вимагають повернути їх на підконтрольні уряду території.

Про це повідомляє журналіст Сергій Гармаш, розповідаючи, як мешканці Рубіжного, «звільнені» від мирного життя, вивісили на будівлі гуртожитку педінституту, де їх розмістили, український прапор та влаштували мітинг.

«Вимагали повернення в Україну та обурювалися тим, що «визволителі» зруйнували їхні будинки, а замість нормального життя змушують жити у гуртожитку, на пайках. Запитав у свого джерела в Луганську, що з ними зробили? Відповідь була: «А що з ними зробиш? Там одні жінки, діти та літні люди…». Ось так «жертви українського нацизму» підривають скріпи російського світу зсередини! «Невдячі!» — пише журналіст.

У коментарях до цього посту в соцмережах українці розповідали й про інші подібні випадки: «У Донецьку школи розписали гаслом „Слава Україні“ та співають гімн», «Російський солдат — фашистський окупант», — кричали в Херсоні", «У Донецьку теж саме! Але вже деяких маріупольців забрали на підвал»…

Раніше людям, насильно вивезеним до росії, радили звертатися по допомогу до організації «Допомагаємо поїхати» @helpingtoleave_bot і відмовлятися від поїздок до таборів для переміщених осіб. Обмежень на виїзд з росії для громадян України з точки зору закону немає.

Фото Pixabay

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