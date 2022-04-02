За законами воєнного часу: додатковий вихідний на Великдень скасовується

У неділю, 24 квітня, християни східного обряду відзначатимуть велике свято — Великдень, проте цього року українці не матимуть додаткового вихідного через воєнний стан.

Як передає «ТСН», у період його дії не застосовуються норми законодавства, згідно з якими зазвичай українцям надається додатковий день, яким мав би стати понеділок, 25 квітня. Також скасують і скорочений робочий день напередодні свята.

Водночас наголошується, що роботодавці можуть оголосити понеділок вихідним днем для своїх працівників.

Нагадаємо, що після Прощеної неділі, 6 березня, розпочався Великий піст, який триватиме до Великодня.

Фото Pixabay

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