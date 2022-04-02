29.67 / 30.57 33.01 / 34.26
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ збили російський гелікоптер новітньою системою Starstreak

20:57 2 квітня 2022
система Starstreak

За допомогою системи Starstreak, наданої нашій країні Великою Британією (у парламенті цієї країни закликали визнати Росію державою-терористом), було збито російський вертоліт Мі-28Н у Луганській області, повідомляє видання The Times. Ці системи можуть знищувати гелікоптери та літаки на швидкості 3 махи, тобто втричі більше швидкості звуку. Досі ця зброя не мала реального бойового застосування.

Зазначимо, що наші солдати досить оперативно навчились управляти Starstreak. Це підтвердив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

«Starstreak стануть важливим доповненням до зростаючого арсеналу подібних систем, які використовуються Збройними Силами України. Система Starstreak — також відома як супершвидкісна ракета (HVM) — містить кілька унікальних особливостей для зброї такого класу, яких на озброєнні y Росії немає», — розповів Бен Воллес в інтерв'ю The Mail on Sunday.

Командир 7-ї групи протиповітряної оборони Великобританії полковник Грем Тейлор додав, що британські військові інструктори були передислоковані в секретне місце у Східній Європі, щоб навчити українців керувати системами Starstreak. Полковник Тейлор зазначив, що ракета здатна завдати «катастрофічної» шкоди винищувачам і гелікоптерам противника, що літають на середніх та низьких висотах, зокрема, тим літакам і гелікоптерам, які до цього часу були основними засобами ВКС Росії у війні проти України.

За словами журналіста-міжнародника Ростислава Демчука, днями він одержав на е-мейл повідомлення від пресслужби прем'єра Великобританії Бориса Джонсона про те, що Велика Британія надає Україні ще 6000 ракет на додаток до вже поставлених 4000 ракет для NLAW і Javelin.

«Смертельна оборонна військова допомога, включаючи високошвидкісні зенітні ракети Starstreak, допоможе українцям продовжувати захищатися від російських агресорів»,— повідомив він.

Нагадаємо, США схвалили пряме постачання Україні «Стінгерів». Також ВСУ поповнила запас «Байрактарів».

1260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Проневич

Рашисти закатували рекордсмена Книги рекордів України Сергія Проневича

Олена Мозгова

«Поплакала — і знов фіалка розцвіла»: Мозгова розкритикувала «прозрілу» Лободу

Найсмачніші соковиті котлети без грама м&#39;яса від Людмили Борщ: домашні спробували та просять готувати щодня

Найсмачніші соковиті котлети без грама м'яса від Людмили Борщ: домашні спробували та просять готувати щодня

Кремль

Кремль висаджено у повітря і він розлетівся на шматки: Ірина Федишин поділилася з українцями своєю мрією (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.