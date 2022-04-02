ЗСУ збили російський гелікоптер новітньою системою Starstreak

За допомогою системи Starstreak, наданої нашій країні Великою Британією (у парламенті цієї країни закликали визнати Росію державою-терористом), було збито російський вертоліт Мі-28Н у Луганській області, повідомляє видання The Times. Ці системи можуть знищувати гелікоптери та літаки на швидкості 3 махи, тобто втричі більше швидкості звуку. Досі ця зброя не мала реального бойового застосування.

Зазначимо, що наші солдати досить оперативно навчились управляти Starstreak. Це підтвердив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

«Starstreak стануть важливим доповненням до зростаючого арсеналу подібних систем, які використовуються Збройними Силами України. Система Starstreak — також відома як супершвидкісна ракета (HVM) — містить кілька унікальних особливостей для зброї такого класу, яких на озброєнні y Росії немає», — розповів Бен Воллес в інтерв'ю The Mail on Sunday.

Командир 7-ї групи протиповітряної оборони Великобританії полковник Грем Тейлор додав, що британські військові інструктори були передислоковані в секретне місце у Східній Європі, щоб навчити українців керувати системами Starstreak. Полковник Тейлор зазначив, що ракета здатна завдати «катастрофічної» шкоди винищувачам і гелікоптерам противника, що літають на середніх та низьких висотах, зокрема, тим літакам і гелікоптерам, які до цього часу були основними засобами ВКС Росії у війні проти України.

За словами журналіста-міжнародника Ростислава Демчука, днями він одержав на е-мейл повідомлення від пресслужби прем'єра Великобританії Бориса Джонсона про те, що Велика Британія надає Україні ще 6000 ракет на додаток до вже поставлених 4000 ракет для NLAW і Javelin.

«Смертельна оборонна військова допомога, включаючи високошвидкісні зенітні ракети Starstreak, допоможе українцям продовжувати захищатися від російських агресорів»,— повідомив він.

Нагадаємо, США схвалили пряме постачання Україні «Стінгерів». Також ВСУ поповнила запас «Байрактарів».

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