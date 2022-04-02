Ярмарка мародерства: в Білорусі окупанти відкрили базар, де продають награбоване, що не встигли відправити поштою до рф

Цинізм та дикість російських загарбників просто вражає, адже вони нічим не гребують, виносячі речі з домівок українців.

Приміром, в Білорусі в місті Наровля вони облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване, повідомляє ГУР Міноборони України.

Серед виставленого на продаж на «мародерському» базарі є такі речі:

пральні та посудомийні машини;

холодильники;

коштовності;

автомобілі;

велосипеди;

мотоцикли;

посуд;

килими;

витвори мистецтва;

дитячі іграшки;

косметика…

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Тобто, все те, що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні. Наразі окупантами організовано централізоване постачання нових партій мародерського «товару» на свій базар. Зокрема, з міста Буринь (Конотопський р-н, Сумська обл.) у напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном — промисловими товарами та речами домашнього вжитку. Водночас постає питання — чи користується попитом серед мирних білорусів асортимент, здобутий на крові українських мирних жителів? Адже білоруси прекрасно знають звідки привезені ці речі.

Також окупанти намагаються обміняти вкрадену валюту — долари та євро. Однак через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися у місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

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До слова, не все награбоване росіяни продають на білоруському базарі, дещо з украденого в Україні вони відправляють до рф російською службою експрес-доставки СДЕК. Російські КАМАЗи, з яких солдати вивантажували пакунки з речами, були помічені в місті Мозир (Білорусь).

Раніше лідер групи ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), який у лавах тероборони захищає Київ від російських загарбників, розповів, що залишаючи позиції в районі Ірпеня, Бучі, Гостомеля, окупанти грабують будинки — тягнуть все, що трапляється під руку, навіть виривають унітази, знімають килими, забирають побутову техніку та одяг.

Фото зі сторінки ГУР МО у соцмережах

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