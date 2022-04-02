Примусова евакуація українців: як втекти з росії

За понад місяць повномасштабної війни окупанти примусово депортували з України майже півмільйона людей. Якщо ви або хтось із ваших знайомих став жертвою ворожого злочину і був насильно вивезений до РФ — у поліції розповіли, як врятуватися, передає Информатор.

Спочатку зв'яжіться з вашими друзями, знайомими або зверніться до організації «Допомагаємо поїхати» @helpingtoleave_bot.

Пам'ятайте, ви не зобов'язані оформляти заяву на тимчасове перебування або притулок. Уникайте маніпуляцій з вашим паспортом (позначки, печатки) та не підписуйте жодних документів. При першій же нагоді відмовляйтеся від поїздок у табори для переміщених осіб.

Як виїхати з РФ?

Обмежень на виїзд для громадян України з погляду закону немає. Потрапивши на територію ЄС, ви можете відправитися в будь-яку країну, де можете оформити статус на тимчасовий захист, що дозволяє отримати тимчасове житло, пільги та фінансову допомогу.

Ви можете не оформляти статус після прибуття, а самостійно шукати житло та роботу. Медична та юридична допомога громадянам України надається безкоштовно.

Ваші SIM-картки та банківські картки працюють у ЄС (на відміну від Росії). У країні в'їзду не обов'язково просити тимчасового притулку.

Маршрут виїзду з РФ

Найзручніший маршрут — через естонський кордон (пропускний пункт Івангород — Нарва). Ви можете дістатися до Санкт-Петербурга поїздом, а звідти попуткою або електричкою у Івангород. З Нарви можна дістатися Таллінна (безкоштовно для українців). Опинившись в Естонії, ви можете звернутися за допомогою з будь-яких питань за безкоштовним номером 12−47 або +3 726 001 247.

У Росії можна придбати квиток на автобус Ecolines до Риги (Латвія) або Вільнюса (Литви).

Для тих, хто опинився у так званій «ДНР»

В даний час на території «ДНР» діють фільтраційні табори — спеціальні місця перевірки громадян України.

У разі потрапляння до такого табору:

- перед перевіркою видаліть усю «підозрілу» інформацію зі свого смартфона: обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики путіна та росії, фото військової техніки та руйнувань;

- вийдіть із чату, де обговорюються новини та відпишіться від каналів. Якщо користуєтеся кількома месенджерами — залиште менш активний у використанні;

- встановіть двофакторну автентифікацію на телефоні та на всі програми з соцмережами;

- у разі допиту поводьтеся максимально нейтрально, не ведіться на провокації, не обговорюйте політичні погляди, не вступайте в розмови.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни викрали відому запорізьку журналістку Ірину Дубченко. Її вивезли до окупованого Донецька для проведення «слідчих дій».

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