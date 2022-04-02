«В нашому підрозділі є люди з Росії, які перейшли кордон і воюють на стороні України», — офіцер ГУР

На Харківщині, яка потерпає від щоденних ворожих бомбардувань, першій групі партизан зброю було видано за день до початку відкритого нападу росії на України, розповів офіцер спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України в відеоінтерв’ю інформаційному агентству Армія Inform. Спецпризначенець представився своїм позивним — «Віто».

«Ми завчасно прибули до Харкова, організували рух спротиву, — розповів офіцер ГУР. — 23 лютого першим нашим партизанам видали зброю. Ці люди зайняли півсферу міста з підрозділами ЗСУ і перші прийняли удар від ворожого наступу. Населення Харківської області — наші очі й вуха. Ба більше: ми отримуємо дані від цивільних людей із російського Бєлгорода й не тільки. Вони дивом виходять на наші „пабліки“, скидаючи інформацію про рух ворожих військ у сторону України, їхній склад тощо. Ми її оцінюємо, аналізуємо, доповнюємо й порівнюємо з даними декількох інших джерел. Як результат — величезні втрати ворога».

Офіцер також зазначив: «В нашому підрозділі є люди, які перейшли кордон з Росії і воюють на стороні України».

Бої з російськими загарбниками показали, що рівень їхньої військового вишколу не надто високий. «Віто» висловився про це так: «Я не сказав би, що це Джеймси Бонди. Вони звичайні хлопці. Але морально-психологічний стан їх пригнічений. Може у себе на тренуваннях вони були кращі. Але тут вони не можуть зорієнтуватися. Вони тут блукають. Вони перелякані».

Нагадаємо, один із російських військових був настільки обурений загибеллю друзів та бездарністю командування, що переїхав танком свого командира.

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