Капітани-зрадники: кого росія залучає до ударів по Україні крилатими ракетами

До ударів по території України крилатими ракетами «Калібр» морського базування залучаються не тільки російські військові, а й зрадники, які у лютому-березні 2014 року перейшли на бік рф під час окупації Криму.

Одним із таких є капітан 2 рангу Григорій Бреєв, командир нового фрегата ВМФ росії «Адмірал Макаров», колишній командир українського корвета «Луцьк». До слова, віцеадмірал Макаров, на честь якого назвали корабель, взагалі уродженець українського міста Миколаїв, де його ім’ям названо Національний університет кораблебудування.

Григорій Бреєв родом із Кирнасівки, що на Вінниччині. Втім, про земляка тепер ніхто і не згадає. Кажуть, що в селищі мешкає 6 тисяч людей, тому всіх жителів знати неможливо. Закінчив Бреєв академію Військово-Морських сил імені Нахімова. До зради служив у Севастополі (військова частина А4408). Командував корветами «Луцьк» і «Тернопіль». Остання посада у ВМС України — заступник командира Севастопольської військово-морської бази. У березні 2014 року зрадив присязі народу України і переметнувся до росіян.

Григорій Бреєв

Про нього є інформація на сайті «Миротворець». Зареєстрований чоловік у Євпаторії, де знаходиться авіамістечко. Цікаво, що кілька років тому російські ЗМІ писали про те, що військових, які порушили у 2014 році українську присягу і перейшли на бік Росії, відправляють у Сирію в першу чергу за спрощеною схемою: без їх згоди, без додаткової підготовки та без порад психологів. Це стосувалось військовослужбовців усіх звань. Мова тоді йшла і про Григорія Бреєва, який замість російської військової пенсії на морському курорті ризикував отримати останній притулок у сирійській пустелі. Втім, чи воював Бреєв у Сирії — невідомо. Бо отримати посаду командира нового фрегата не так вже й просто. Скоріш за все, треба вислужитись.

У 2018 році Григорій Бреєв став командиром нового фрегата ВМФ Росії «Адмірал Макаров». Човен був включений до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ. У військовій прокуратурі Військово-Морських сил Південного гарнізону проти Бреєва було відкрите кримінальне провадження щодо факту його залишення в Криму після його окупації. Але досі вироку суду немає…

За даними Військово-Морських Сил, проти України воюють і інші зрадники. Це капітан 3 рангу Єгор Тугарін — зрадник України, який наразі проходить службу у ЧФ росії на посаді командира патрульного корабля «Дмітрій Рогачев» та виконує злочинні накази щодо ударів по мирних містах України.

Єгор Тугарін (зліва)

Єгор Тугарін народився 22.10.1983 року в м. Київ у родині військовослужбовця ВМС України. Його батько (праворуч на світлині) - капітан 1 рангу запасу, працював в інспекції Міністерства оборони України. У випадку Тугаріна теж без цинізму не обійшлось. Контрадмірал Рогачов, на честь якого названий корабель, в 1944—1946 роках командував Київською військово-морською базою Дніпровської флотилії…

Раніше повідомлялось, що Росія готується до тривалої війни і намагається захопити південь України, закріпитись там, а потім відкусити Донбас і Маріуполь.

Фото з відкритих джерел

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