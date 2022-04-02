Гуманітарні коридори для евакуації 2 квітня відкрито у трьох областях

На суботу, 2 квітня, погоджено декілька «зелених» коридорів для вивезення цивільного населення з низки населенних пунктів.

Як передає Ukraine NOW, йдеться про Донецьку, Луганську та Запорізьку області.

Донецька область:

Приватний транспорт: Маріуполь — Мангуш — Бердянськ — Токмак — Василівка — Кам'янське — Запоріжжя.

Запорізька область:

Бердянськ — Токмак — Василівка — Кам'янське — Запоріжжя.

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога знаходяться на в'їзді до Бердянська.

10 евакуаційних автобусів додатково виїхали із Запоріжжя до Бердянська.

Луганська область:

Рубіжне — Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Бахмут.

Нижнє — Гірське — Лисичанськ — Бахмут.

Попасна — Бахмут.

Лисичанськ — Бахмут.

Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Бахмут.

Гуманітарний вантаж та автобуси для евакуації буде відправлено з Бахмута.

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Фото Pixabay

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