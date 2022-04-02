Гуманітарні коридори для евакуації 2 квітня відкрито у трьох областях
На суботу, 2 квітня, погоджено декілька «зелених» коридорів для вивезення цивільного населення з низки населенних пунктів.
Як передає Ukraine NOW, йдеться про Донецьку, Луганську та Запорізьку області.
Донецька область:
Приватний транспорт: Маріуполь — Мангуш — Бердянськ — Токмак — Василівка — Кам'янське — Запоріжжя.
Запорізька область:
Бердянськ — Токмак — Василівка — Кам'янське — Запоріжжя.
Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога знаходяться на в'їзді до Бердянська.
10 евакуаційних автобусів додатково виїхали із Запоріжжя до Бердянська.
Луганська область:
Рубіжне — Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Бахмут.
Нижнє — Гірське — Лисичанськ — Бахмут.
Попасна — Бахмут.
Лисичанськ — Бахмут.
Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Бахмут.
Гуманітарний вантаж та автобуси для евакуації буде відправлено з Бахмута.
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Фото Pixabay62
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