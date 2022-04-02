За танк — 100 тисяч доларів, за літак — мільйон: Рада затвердила «розцінки» за трофейну техніку окупантів

Народні депутати України підтримали закон, який встановлює розмір винагороди за передачу ЗСУ військової техніки росії. До речі, вже відомий випадок, коли російський військовослужбовець здався у полон і привіз із собою танк.

«Закон № 7229, за який проголосувала Верховна Рада, передбачає, що у російських військових буде більше стимулів підривати потенціал власної армії та продемонструвати власне ставлення до цієї ганебної війни: окрім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передачі, безпечне перебування на території України, також їм сприятимуть в отриманні нових документів та виїзді до третьої країни», — повідомила очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Також винагороду виплатять й українцям — як військовим, так і звичайним громадянам із «тракторних військ», які захоплять боєздатну техніку.

«У ворога все ще є багато військових машин, набагато більше, ніж у нас. Ми повинні поповнювати „парк“ нашої техніки всіма доступними засобами», — додала Шуляк.

Також парламент ухвалив закон про адміністрування окремих податків у період воєнного стану, забезпечивши цим перехід на спрощену систему оподаткування під 2% з обороту.

Фото зі сторінки Міноборони України у соціальних мережах

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