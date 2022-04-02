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Україна

За танк — 100 тисяч доларів, за літак — мільйон: Рада затвердила «розцінки» за трофейну техніку окупантів

10:33 2 квітня 2022
Російська техніка

Народні депутати України підтримали закон, який встановлює розмір винагороди за передачу ЗСУ військової техніки росії. До речі, вже відомий випадок, коли російський військовослужбовець здався у полон і привіз із собою танк.

«Закон № 7229, за який проголосувала Верховна Рада, передбачає, що у російських військових буде більше стимулів підривати потенціал власної армії та продемонструвати власне ставлення до цієї ганебної війни: окрім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передачі, безпечне перебування на території України, також їм сприятимуть в отриманні нових документів та виїзді до третьої країни», — повідомила очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Також винагороду виплатять й українцям — як військовим, так і звичайним громадянам із «тракторних військ», які захоплять боєздатну техніку.

«У ворога все ще є багато військових машин, набагато більше, ніж у нас. Ми повинні поповнювати „парк“ нашої техніки всіма доступними засобами», — додала Шуляк.

Також парламент ухвалив закон про адміністрування окремих податків у період воєнного стану, забезпечивши цим перехід на спрощену систему оподаткування під 2% з обороту.

Фото зі сторінки Міноборони України у соціальних мережах

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