Рашисти, які втекли з Чорнобильської зони, почали помирати від гострої променевої хвороби

Після того, як росіяни зайшли до Чорнобильської зони та отримали опромінення, «окопуючися» у Рудому лісі, їх почали виводити з території. Тим часом стало відомо про смерть одного із військових від променевої хвороби.

Як повідомляє ukrnews, такі дані опублікувала Військово-медична служба Росії. Ще 26 людей госпіталізовано та 73 у тяжкому стані відправлено до шпиталів для відновлення.

Водночас білоруські джерела дають ще серйознішу інформацію про постраждалих з російської армії у Чорнобилі. Фіксувалося прибуття до гомельського радіаційного центру багатьох медичних машин із військовими.

Нагадаємо, що раніше у Держінспеції з ядерного регулювання України попереджали про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. Фахівці пов'язували це із рухом великої кількості важкої військової техніки росіян через зону відчуження.

Фото з Вікіпедії

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