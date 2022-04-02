29.67 / 30.57 33.01 / 34.26
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Рашисти, які втекли з Чорнобильської зони, почали помирати від гострої променевої хвороби

10:09 2 квітня 2022
Знак радіація

Після того, як росіяни зайшли до Чорнобильської зони та отримали опромінення, «окопуючися» у Рудому лісі, їх почали виводити з території. Тим часом стало відомо про смерть одного із військових від променевої хвороби.

Як повідомляє ukrnews, такі дані опублікувала Військово-медична служба Росії. Ще 26 людей госпіталізовано та 73 у тяжкому стані відправлено до шпиталів для відновлення.

Водночас білоруські джерела дають ще серйознішу інформацію про постраждалих з російської армії у Чорнобилі. Фіксувалося прибуття до гомельського радіаційного центру багатьох медичних машин із військовими.

Нагадаємо, що раніше у Держінспеції з ядерного регулювання України попереджали про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. Фахівці пов'язували це із рухом великої кількості важкої військової техніки росіян через зону відчуження.

Фото з Вікіпедії

2109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кремль

Кремль висаджено у повітря і він розлетівся на шматки: Ірина Федишин поділилася з українцями своєю мрією (відео)

Збитий вертоліт

Майстер-клас від українських десантників: одним пострілом із протитанкової зброї знищено два гелікоптери окупантів

Олена Мозгова

«Поплакала — і знов фіалка розцвіла»: Мозгова розкритикувала «прозрілу» Лободу

Єгор Тугарін та Григорій Бреєв

Капітани-зрадники: кого росія залучає до ударів по Україні крилатими ракетами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.