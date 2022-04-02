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Україна

Окупанти використовують дітей як живий щит під час переміщення своєї техніки, — омбудсмен

9:45 2 квітня 2022
Дитина під час війни

Російські загарбники не лише стріляють по дітях, яких українці намагаються вивезти із зон бойових дій, а й прикриваються малюками, використовуючи їх у якості живого щита при переміщенні своїх колон.

Як повідомляє омбудсменка Людмила Денісова, про такий випадок розповіли жителі села Новий Биків, що на Чернігівщині. Там дітей посадили у вантажівку як «страхування» колони військової техніки.

«Російські загарбники використовують дітей як заручників — як гарантію, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей як прикриття зафіксовані у Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях», — розповіла Денисова і додала, що це — порушення права дітей на життя, закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини: «Вбивства дітей та обстріл мирних населених пунктів є злочинами проти людяності та військовими злочинами відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду».

За даними Офісу генпрокурора, з початку широкомасштабної агресії росії в Україні загинули 153 дитини, більше 245 поранені.

Раніше в Запорізькій області стався жахливий випадок — окупанти переїхали танком «Таврію», якою місцеві жителі намагалися виїхати на безпечну територію — загинули двоє чоловіків загинули, а неповнолітній хлопчик помер у машині, що горіла.

Фото зі сторінки Людмили Денисової у соцмережах

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