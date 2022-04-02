В Україні розпочався весняний призов до ЗСУ: кого візьмуть до армії та хто має право на відстрочку

В Україні здійснюється не лише мобілізація, пов'язана з російською агресією, а й щорічний призов до армії. Весняний розпочався 1 квітня та триватиме до червня 2022 року.

Згідно з указом президента, осінній призов розпочнеться у жовтні і закінчиться у грудні 2022 року. Призову на строкову службу підлягають громадяни України, придатні для цього за станом здоров'я, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та не старше 27 років, які не мають права на відстрочку.

Відповідно до законодавства, строковики залучають насамперед до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасів та на посади, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації, а не до участі у бойових діях. В умовах широкомасштабного вторгнення росії особливості призову на строкову службу визначаються також законодавчими актами військового становища.

За законом відстрочку надають, зокрема, тим, у кого батьки або один з них непрацездатний, батьку трьох і більше маленьких дітей або дитини з інвалідністю. Відстрочення від призову на строкову військову службу може надаватися студентам на період навчання, а також аспірантам, інтернам чи докторантам.

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Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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