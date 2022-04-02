29.67 / 30.57 33.01 / 34.26
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Російські війська у Придністров'ї готуються до вторгнення в Україну, — Генштаб

8:22 2 квітня 2022
Російська військова техніка

Противник, який проводить часткове відведення військ з київського напрямку, активізував роботу із залучення своїх підрозділів, що базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова, для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, фіксується передислокація підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

На Луганському напрямку противник продовжує зазнавати суттєвих втрат. Зокрема, до лікарні Алчевська з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна привезли близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, своїх загиблих загарбники залишають на полі бою.

Безповоротні втрати ворога за минулий тиждень на цьому напрямку у так званому 2 армійському корпусі становили близько 800 осіб. За добу ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках відбили 9 ворожих атак. Було знищено 8 танків, понад 40 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Також у Генштабі зазначають, що з району Чорнобиля до Білорусі виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Можливо, їх перемістять до Білгородської області росії.

За наявною інформацією, в цю область, що межує з Харківщиною, на станцію Долбіно прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу. З метою нарощування угруповання військ з населеного пункту Валуйки (Білгородська область) до району Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106 повітряно-десантної дивізії, імовірно з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські військові, які обкопувалися в Рудом лісі Чорнобильської зони, залишили територію ЧАЕС. Частину опромінених загарбників відвезли до гомельського радіаційного центру.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

2004

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кремль

Кремль висаджено у повітря і він розлетівся на шматки: Ірина Федишин поділилася з українцями своєю мрією (відео)

Збитий вертоліт

Майстер-клас від українських десантників: одним пострілом із протитанкової зброї знищено два гелікоптери окупантів

Олена Мозгова

«Поплакала — і знов фіалка розцвіла»: Мозгова розкритикувала «прозрілу» Лободу

Єгор Тугарін та Григорій Бреєв

Капітани-зрадники: кого росія залучає до ударів по Україні крилатими ракетами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.