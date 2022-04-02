Російські війська у Придністров'ї готуються до вторгнення в Україну, — Генштаб

Противник, який проводить часткове відведення військ з київського напрямку, активізував роботу із залучення своїх підрозділів, що базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова, для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, фіксується передислокація підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

На Луганському напрямку противник продовжує зазнавати суттєвих втрат. Зокрема, до лікарні Алчевська з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна привезли близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, своїх загиблих загарбники залишають на полі бою.

Безповоротні втрати ворога за минулий тиждень на цьому напрямку у так званому 2 армійському корпусі становили близько 800 осіб. За добу ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках відбили 9 ворожих атак. Було знищено 8 танків, понад 40 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Також у Генштабі зазначають, що з району Чорнобиля до Білорусі виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Можливо, їх перемістять до Білгородської області росії.

За наявною інформацією, в цю область, що межує з Харківщиною, на станцію Долбіно прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу. З метою нарощування угруповання військ з населеного пункту Валуйки (Білгородська область) до району Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106 повітряно-десантної дивізії, імовірно з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські військові, які обкопувалися в Рудом лісі Чорнобильської зони, залишили територію ЧАЕС. Частину опромінених загарбників відвезли до гомельського радіаційного центру.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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