«Навіть дихати стало легше»: депутат повідомила про те, що ЗСУ увійшли у Бучу
Звільнивши в перший день квітня низку населених пунктів країни, Збройні сили України увійшли і до багатостраждального міста Буча під Києвом.
Про це на своїй сторінці на Facebook повідомила депутатка Бучанської міськради Катерина Українцева.
«Наше рідне ЗСУ у Бучі! З українськими прапорами! Бучанці, рідні! Немає слів! Люди пишуть, дзвонять по телефону, що навіть дихати одразу стало легше!», — зазначає Українцева.
Водночас вранці у п'ятницю депутат попередила, що повертатися до міста поки що небезпечно: на вулицях багато мін та розтяжок, не можна виключати і можливість засідки диверсантів.
За її словами, Бучу можуть «зачистити» за два-три дні, але навіть після цього ворог може повернутися. Тому краще чекати офіційних повідомлень ЗСУ про остаточне звільнення міста та ДСНС про його розмінування.
Про те, що у Бучі поки що небезпечно, попереджає і голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
За його словами, найнебезпечнішими напрямками в області залишаються Житомирська траса, трикутник Буча — Ворзель — Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, північ Вишгородського району, а також території окремих населених пунктів Баришівської, Калітнянської та Великодимерської громад.
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