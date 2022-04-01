Дали залізному птаху «під хвіст»: ЗСУ збили ударний рашистський вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець»
Збройні сили України успішно продовжують скорочувати кількість техніки, з якої окупанти прибули на територію нашої країни зі своїми злочинними намірами.
Так, кілька годин тому українські воїни збили черговий гелікоптер супротивника.
Відео знищення вертольота противника опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
У ролику видно момент ураження ворожої техніки та початок її різкого падіння.
Зазначається, що українська ракета потрапила у хвостову балку Мі-28, і вона просто відвалилася. Про долю екіпажу нічого не відомо, але після такого попадання вижити екіпажу було практично неможливо. Тому ні екіпаж, ні гелікоптер не зможуть більше «ворожити» нашими захисниками в небі та на землі.
Усього ж з моменту нападу путіна на Україну наші військові збили техніки рашистів на величезну суму понад 10 млрд. доларів, повідомили в Міністерстві оборони,
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