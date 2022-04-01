Дали залізному птаху «під хвіст»: ЗСУ збили ударний рашистський вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець»

Збройні сили України успішно продовжують скорочувати кількість техніки, з якої окупанти прибули на територію нашої країни зі своїми злочинними намірами.

Так, кілька годин тому українські воїни збили черговий гелікоптер супротивника.

Відео знищення вертольота противника опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

У ролику видно момент ураження ворожої техніки та початок її різкого падіння.

Зазначається, що українська ракета потрапила у хвостову балку Мі-28, і вона просто відвалилася. Про долю екіпажу нічого не відомо, але після такого попадання вижити екіпажу було практично неможливо. Тому ні екіпаж, ні гелікоптер не зможуть більше «ворожити» нашими захисниками в небі та на землі.

Усього ж з моменту нападу путіна на Україну наші військові збили техніки рашистів на величезну суму понад 10 млрд. доларів, повідомили в Міністерстві оборони, в т. ч. кількість збитих ворожих літаків перевищила 130 одиниць.

Скрін відео YouTube

1892

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter