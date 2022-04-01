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ЗСУ женуть ворога з території країни: на Київщині та Чернігівщині у перший день місяця звільнено майже 30 населених пунктів

16:18 1 квітня 2022
ЗСУ женуть ворога з території країни: на Київщині та Чернігівщині у перший день місяця звільнено майже 30 населених пунктів

Після втечі російських окупаційних військ від Києва українським військовим вдалося повернути під свій контроль 13 населених пунктів на Київщині і Чернігівщині. Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Сіверському напрямку були відбиті населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка та Гаврилівка, а на Поліському напрямку — Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глубівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівку, Гавронщину, Маковище, Миколаївку, Хмільну.

У той же час на Сіверському напрямку триває блокування Чернігова, водночас ворожі підрозділи Центрального військового округу Росії переміщуються в райони, які «знаходяться на малій відстані від державного кордону України (з Білоруссю. — Авт.)».

Нагадаємо, військові експерти вважають, що Росія готується до тривалої війни і для цього намагається захопити південь України, закріпитися там і «відкусити» Маріуполь та Донбас.

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