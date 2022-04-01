29.76 / 30.71 33.20 / 34.41
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Як ми на вас чекали!»: жителі звільнених сіл під Черніговом зворушливо зустріли ЗСУ

10:47 1 квітня 2022
«Як ми на вас чекали!»: жителі звільнених сіл під Черніговом зворушливо зустріли ЗСУ

Збройні сили України звільнили села Лукашівка і Слобода у Чернігівській області від російських окупантів що виявляють нелюдську жорстокість.

Про це з посиланням на голову обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса пише радник голови МВС Антон Геращенко, публікуючи фото, зроблене у звільнених селах.

Рідні обійми

Не менш яскраві кадри розмістив у себе у Telegram-каналі та народний депутат Олексій Гончаренко.

Він показав, як мешканці одного із сіл у Чернігівській області, звільненого від російських окупантів, зворушливо зустріли бійців Збройних сил України, які зайшли до населеного пункту.

«Як ми на вас чекали!», — емоційно каже одна з місцевих мешканок, пропонуючи українським захисникам нехитрі гостинці. Інші мешканці кличуть військових на вечерю, запрошуючи обов'язково зайти до них у будинок.

За щирою реакцією мешканців села можна зрозуміти, що вони чекали на визволення та щиро раді бачити українських воїнів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ констатують, що окупанти відступають від Києва, тягнучи за собою накрадене у будинках українців.

708

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

загиблі у Маріуполі мама з дітьми

«Тато з донькою загинули від удару ракети по будинку, мати з сином — в розбомбленій лікарні»: рашисти знищили родину з Маріуполя

«Війна затягується»: стало відомо, де путін може завдати наступного удару

«Війна затягується»: стало відомо, де путін може завдати наступного удару

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

Палаючий танк

Рашисти продовжують відступ на півночі України, ЗСУ переслідують ворога, прориваючи його оборонні позиції

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.