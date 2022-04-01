«Як ми на вас чекали!»: жителі звільнених сіл під Черніговом зворушливо зустріли ЗСУ

Збройні сили України звільнили села Лукашівка і Слобода у Чернігівській області від російських окупантів що виявляють нелюдську жорстокість.

Про це з посиланням на голову обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса пише радник голови МВС Антон Геращенко, публікуючи фото, зроблене у звільнених селах.

Рідні обійми

Не менш яскраві кадри розмістив у себе у Telegram-каналі та народний депутат Олексій Гончаренко.

Він показав, як мешканці одного із сіл у Чернігівській області, звільненого від російських окупантів, зворушливо зустріли бійців Збройних сил України, які зайшли до населеного пункту.

«Як ми на вас чекали!», — емоційно каже одна з місцевих мешканок, пропонуючи українським захисникам нехитрі гостинці. Інші мешканці кличуть військових на вечерю, запрошуючи обов'язково зайти до них у будинок.

За щирою реакцією мешканців села можна зрозуміти, що вони чекали на визволення та щиро раді бачити українських воїнів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ констатують, що окупанти відступають від Києва, тягнучи за собою накрадене у будинках українців.

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