На пенсію раніше: у якому разі чоловіки зможуть вийти на заслужений відпочинок у 55 років

Нинішнім законодавством передбачено, що чоловіки можуть оформити пенсію у 55 років за наявності 12,5 року шкідливого стажу за Списком № 2. На цьому наголосив експерт Сергій Коробкін, відповідаючи на запитання читачів видання «На пенсії».

Ця норма, за словами експерта, як і раніше, діє і передбачена пунктом «б» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і продубльована у статті 114 чинного Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Для виходу на пенсію у 55 років чоловікам зараз потрібно мати не менше 30 років загального стажу, з яких не менше 12 років та 6 місяців пільгового за Списком № 2.

Ще одне питання, пов'язане з оформленням дострокових виплат — можливість виходу на пенсію за наявності неповного стажу на шкідливих роботах.

«За наявності не менш як половини необхідного пільгового стажу (не менше 6 років та 3 місяців) пенсійний вік (60 років) знижується на один рік за кожні два з половиною роки такої роботи», — пояснює фахівець.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді виробили механізм здійснення пенсійних виплат навіть у «гарячих» точках України.

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