«Війна затягується»: стало відомо, де путін може завдати наступного удару

Загальна обстановка показує, що Росія готується до тривалої війни, і намагається захопити південь України, закріпитись там, «відкусити» Маріуполь та Донбас. Війна затягується, і буде тривалою. Про це пише у Facebook редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

Проте, на його думку, 31 березня настав переломний момент у війні. Бої на київському напрямку триватимуть, але ворога відкинуто з Житомирськоі траси, і значить — усунуто загрозу оточення столиці. До того ж вихід росіян на Житомирську трасу був серйозною загрозою центральній Україні, і сковував основні українські сили.

Але ворог за 36 днів поніс великі втрати від ударів по комунікаціям, від прицільного артилерійського вогню, від ударів піхоти та бронетехніки. І тому втратив можливість утримувати великий плацдарм для наступу та оточення столиці України. Кадирівська тік-так армія, російські ССО, десантники, елітні дивізії, усі тікають, і першими повтікали російські пропагандисти, які розповідали, ніби ось-ось зайдуть до Києва.

Усунення загрози оточення столиці України розв’язує руки українському командуванню, і дозволяє маневрувати резервами на інших оперативних напрямках. Тепер Києву загрожують передусім обстріли.

Важливо, що дивлячись кадри, як біжить путінська армія, увесь світ побачить, що путінську Росію можна і потрібно бити, так, як це роблять українці. І важливо, що саме в цей день краіни НАТО ухвалили рішення про постачання Україні важкого озброєння — сучасних високоточних артилерійських установок, систем протиповітряної оборони та протикорабельних ракет.

В той же час Росія 31 березня визнала, що продовження війни потребує додаткових сил та поповнення. Російські медіа повідомили про набір найманців — з зарплатою у 205 тисяч рублів на місяць. Путін змушений шукати шляхи поповнення живої сили, для продовження активних операцій. Це теж визнання провалу «спецоперації» — адже спочатку Путін заявляв, що ніяких додаткових мобілізацій не знадобиться.

На Донбасі ворог зберігає велику технічну перевагу, і продовжує вести потужні обстріли наших позицій з усіх видів зброї. Росія має величезні накопичені арсенали техніки та боеєприпасів, велику кількість балістичних та крилатих ракет. Українські ж військові наразі можуть активно застосовувати лише наявне озброєння, тому що зброя, яку пообіцяли нам союзники, потребує часу на її постачання та розгортання, і має досягти певної кількості, щоб її застосування почало впливати на хід бойових дій.

Героїчна оборона Маріуполя ламає плани ворога, який намагається з усіх сил знищити захисників міста-героя, щоб заявити хоча б про якийсь успіх. Тож Маріуполь та Донбас нині стають новою стратегічною метою України, а оборона міста створює можливості до великого контрнаступу, — вважає військовий експерт.

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