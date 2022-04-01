29.76 / 30.71 33.20 / 34.41
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Війна затягується»: стало відомо, де путін може завдати наступного удару

9:53 1 квітня 2022
«Війна затягується»: стало відомо, де путін може завдати наступного удару

Загальна обстановка показує, що Росія готується до тривалої війни, і намагається захопити південь України, закріпитись там, «відкусити» Маріуполь та Донбас. Війна затягується, і буде тривалою. Про це пише у Facebook редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

Проте, на його думку, 31 березня настав переломний момент у війні. Бої на київському напрямку триватимуть, але ворога відкинуто з Житомирськоі траси, і значить — усунуто загрозу оточення столиці. До того ж вихід росіян на Житомирську трасу був серйозною загрозою центральній Україні, і сковував основні українські сили.

Але ворог за 36 днів поніс великі втрати від ударів по комунікаціям, від прицільного артилерійського вогню, від ударів піхоти та бронетехніки. І тому втратив можливість утримувати великий плацдарм для наступу та оточення столиці України. Кадирівська тік-так армія, російські ССО, десантники, елітні дивізії, усі тікають, і першими повтікали російські пропагандисти, які розповідали, ніби ось-ось зайдуть до Києва.

Читайте також: Рашисти продовжують відступ на півночі України, ЗСУ переслідують ворога, прориваючи його оборонні позиції

Усунення загрози оточення столиці України розв’язує руки українському командуванню, і дозволяє маневрувати резервами на інших оперативних напрямках. Тепер Києву загрожують передусім обстріли.

Важливо, що дивлячись кадри, як біжить путінська армія, увесь світ побачить, що путінську Росію можна і потрібно бити, так, як це роблять українці. І важливо, що саме в цей день краіни НАТО ухвалили рішення про постачання Україні важкого озброєння — сучасних високоточних артилерійських установок, систем протиповітряної оборони та протикорабельних ракет.

В той же час Росія 31 березня визнала, що продовження війни потребує додаткових сил та поповнення. Російські медіа повідомили про набір найманців — з зарплатою у 205 тисяч рублів на місяць. Путін змушений шукати шляхи поповнення живої сили, для продовження активних операцій. Це теж визнання провалу «спецоперації» — адже спочатку Путін заявляв, що ніяких додаткових мобілізацій не знадобиться.

На Донбасі ворог зберігає велику технічну перевагу, і продовжує вести потужні обстріли наших позицій з усіх видів зброї. Росія має величезні накопичені арсенали техніки та боеєприпасів, велику кількість балістичних та крилатих ракет. Українські ж військові наразі можуть активно застосовувати лише наявне озброєння, тому що зброя, яку пообіцяли нам союзники, потребує часу на її постачання та розгортання, і має досягти певної кількості, щоб її застосування почало впливати на хід бойових дій.

Героїчна оборона Маріуполя ламає плани ворога, який намагається з усіх сил знищити захисників міста-героя, щоб заявити хоча б про якийсь успіх. Тож Маріуполь та Донбас нині стають новою стратегічною метою України, а оборона міста створює можливості до великого контрнаступу, — вважає військовий експерт.

Читайте також: Путін наказав Генштабу Росії не зважати на людські втрати, а берегти техніку

2699

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

загиблі у Маріуполі мама з дітьми

«Тато з донькою загинули від удару ракети по будинку, мати з сином — в розбомбленій лікарні»: рашисти знищили родину з Маріуполя

Наталка Денисенко

«Рашисти вкрали наше щастя»: Наталка Денисенко зворушливо звернулася до чоловіка у п'яту річницю весілля

рятувальники

Що таке бронювання працівників під час війни та хто має на це право: пояснює адвокат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.