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Україна

Почав назрівати бунт: окупанти біжать із зони ЧАЕС

18:35 31 березня 2022
ЧАЕС

В Енергоатомі підтверджують інформацію про те, що частина росіян залишає захоплену ними Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.

«Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти в зоні відчуження, двома колонами вирушили у бік українського кордону з республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні вранці озвучували українському персоналу станції. На ЧАЕС ще залишається невелика кількість рашистів», — йдеться у повідомленні.

Також підтверджується інформація про те, що російські солдати рили окопи прямо в Рудому лісі — найзабрудненішому місці у всій зоні відчуження.

«Не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінення і запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Отже, серед військових почав назрівати майже бунт, і вони стали збиратися звідти», — зазначили в Енергоатомі тадодали, що є дані про формування колони з числа військових рф, які брали в облогу Славутич, та їхній рух у бік Білорусі.

А також показали «Акт», який підписали окупанти, які залишають станцію.

Про вихід росіян пише і журналіст Антон Мотолко. Він опублікував у Twitter карту, показавши напрямок їхнього руху, і додав, що з боку ЧАЕС у бік Брагіна рухалася колона з близько 100 одиниць техніки, зокрема «Гради», «Урали», МТЛБ. А вдень 31 березня з білоруської авіабази у бік РФ вилетіли від 7 до 20 російських винищувачів. З десяток покинули територію РБ.

Тим часом, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич повідомив про відступ частини російських військ з Київського напрямку — за минулу ніч розвідка нарахувала майже 700 одиниць техніки окупантів, які відійшли в бік Іванкова і далі у бік білоруського кордону, передає «Ліга» .

За його словами, це може бути або передислокацією та перегрупуванням ворога, або пізніше ці сили «спливуть» на Донбасі.

«Сили ворога, які ще залишаються біля Києва, дуже і дуже не маленькі. Боятися нема чого, але шкоди вони можуть завдати… Але ми готові. Ми на своїй землі. І дуже мотивовані», — додав він.

Раніше повідомлялося, що з Чорнобильської зони до радіаційного центру Гомеля вивозили російських солдат, які могли отримати великі дози опромінення.

Фото з Вікіпедії

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