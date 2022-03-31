Фахівців із ФСБ надіслали на Херсонщину створювати чергову фейкову «республіку»

На тимчасово окуповані території Херсонщини противник планує направити «фахівців» для створення чергової «псевдореспубліки».

Як попереджають у Генштабі ЗСУ, росія розглядає питання щодо формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. Для цього здійснюється відбір працівників силових структур, прокуратур та судів, які надалі будуть направлені на територію України.

«Для реалізації сценарію зі створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників ФСБ Росії, 652 групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу російської федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої роз'яснювальної роботи з місцевими владами та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами», — йдеться у повідомленні.

Про те, що на Херсонщині хочуть провести так званий «референдум», повідомлялося ще у середині березня.

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