29.67 / 30.77 33.20 / 34.60
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Фахівців із ФСБ надіслали на Херсонщину створювати чергову фейкову «республіку»

16:56 31 березня 2022
ФСБ

На тимчасово окуповані території Херсонщини противник планує направити «фахівців» для створення чергової «псевдореспубліки».

Як попереджають у Генштабі ЗСУ, росія розглядає питання щодо формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. Для цього здійснюється відбір працівників силових структур, прокуратур та судів, які надалі будуть направлені на територію України.

«Для реалізації сценарію зі створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників ФСБ Росії, 652 групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу російської федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої роз'яснювальної роботи з місцевими владами та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами», — йдеться у повідомленні.

Про те, що на Херсонщині хочуть провести так званий «референдум», повідомлялося ще у середині березня.

Ексклюзивний матеріал «У нас було тихе здавання Херсона», — мешканка міста розповіла про опір земляків окупантам" читайте на сайті «ФАКТІВ».

287

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

російські морпіхи

«Побачити Мощун і померти»: в рф випадково розповіли про загибнль на Київщині тихоокеанських морських піхотинців

Кран на кухні

В умовах військового стану: в Україні змінили принцип нарахування плати за гарячу та холодну воду

Путін

Політтехнологам дали завдання: у путіна терміново шукають пояснення щодо переговорів з Україною, — «Медуза»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.