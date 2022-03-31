В Одесі теж дозволили продаж алкоголю, але не всякого

На Одещині, як і у Києві, вирішили з 1 квітня скасувати мораторій на продаж спиртного.

Щоправда, не всієї «лінійки» алкогольних напоїв, а лише вина. «Одеська область отримає дозвіл на купівлю-продаж вина з першого квітня з 10:00 до 16:00», — повідомляє Одеса INFO з посиланням на директорку департаменту аграрної політики Одеської обладміністрації Аллу Стоянову.

Дозвільний документ вже готується.

Нагадаємо, що реалізацію спиртних напоїв заборонили в регіонах на початку березня цього року, через кілька днів після початку широкомасштабного вторгнення росії. В Одесі його було введено з 2 березня.

Фото Pixabay

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