29.67 / 30.77 33.20 / 34.60
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Через Київ не йтимуть: «Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів

12:18 31 березня 2022
Укрзалізниця

«Укрзалізниця», яка раніше організувала повноцінний круговий маршрут між лівим та правим берегом Києва, тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід столиці.

У компанії уточнили, що зміни набирають чинності з 1 квітня. За маршрутом через Бурти курсуватимуть потяги:

  • 129/130 Кременчук — Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);
  • 15/16 Харків — Івано-Франківськ (з зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка);
  • 149/150 Полтава — Чернівці (з зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);
  • 17/18 Харків — Львів (з зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка).

«Просимо пасажирів звернути увагу, що ці рейси більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку. Нагадаємо, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно за квитками — повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті», — додали в УЗ.

Раніше у столиці відкрили Південний міст для руху громадського транспорту.

Фото УЗ із соцмереж

543

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

Діана з мамою

«Нашу машину розстріляли російські танки під Черніговом. Маму та 15-річного Максима вбили, їхні тіла залишилися там»

Віктор Вацко

Назвали футболістів збірної Польщі «мєрзкімі тварямі»: Віктор Вацко полум’яно відповів брехунам з росії

рашисти

«Тут три танкісти взяли дівчину 16-літню й згвалтували»: СБУ оприлюднила перехоплення розмов рашистських воєнних злочинців своїм родичам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.