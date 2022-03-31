Через Київ не йтимуть: «Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів

«Укрзалізниця», яка раніше організувала повноцінний круговий маршрут між лівим та правим берегом Києва, тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід столиці.

У компанії уточнили, що зміни набирають чинності з 1 квітня. За маршрутом через Бурти курсуватимуть потяги:

129/130 Кременчук — Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);

15/16 Харків — Івано-Франківськ (з зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка);

149/150 Полтава — Чернівці (з зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);

17/18 Харків — Львів (з зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка).

«Просимо пасажирів звернути увагу, що ці рейси більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку. Нагадаємо, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно за квитками — повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті», — додали в УЗ.

Раніше у столиці відкрили Південний міст для руху громадського транспорту.

Фото УЗ із соцмереж

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