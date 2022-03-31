У Києві відновлюють продаж алкоголю: коли та де можна його купити

У Києві, де після початку широкомасштабного вторгнення заборонили продаж спиртних напоїв, відновлюють реалізацію алкоголю.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації. Заборону скасують із п'ятниці, 1 квітня.

«Купити алкоголь можна буде з 11:00 до 16:00 у магазинах та закладах сфери обслуговування», — йдеться у повідомленні.

Разом із Києвом такі заборони запроваджувалися, зокрема, у Львові та Херсоні. Пізніше спиртні напої дозволили продавати у деяких регіонах, зокрема у Миколаєві, Рівному, Чернівецькій та Житомирській областях.

Фото Pixabay

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