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Україна

У Києві відновлюють продаж алкоголю: коли та де можна його купити

9:22 31 березня 2022
Вино

У Києві, де після початку широкомасштабного вторгнення заборонили продаж спиртних напоїв, відновлюють реалізацію алкоголю.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації. Заборону скасують із п'ятниці, 1 квітня.

«Купити алкоголь можна буде з 11:00 до 16:00 у магазинах та закладах сфери обслуговування», — йдеться у повідомленні.

Разом із Києвом такі заборони запроваджувалися, зокрема, у Львові та Херсоні. Пізніше спиртні напої дозволили продавати у деяких регіонах, зокрема у Миколаєві, Рівному, Чернівецькій та Житомирській областях.

Фото Pixabay

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