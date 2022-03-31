У Києві відновлюють продаж алкоголю: коли та де можна його купити
У Києві, де після початку широкомасштабного вторгнення заборонили продаж спиртних напоїв, відновлюють реалізацію алкоголю.
Про це повідомили у Київській міській держадміністрації. Заборону скасують із п'ятниці, 1 квітня.
«Купити алкоголь можна буде з 11:00 до 16:00 у магазинах та закладах сфери обслуговування», — йдеться у повідомленні.
Разом із Києвом такі заборони запроваджувалися, зокрема, у Львові та Херсоні. Пізніше спиртні напої дозволили продавати у деяких регіонах, зокрема у Миколаєві, Рівному, Чернівецькій та Житомирській областях.
Фото Pixabay306
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