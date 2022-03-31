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Україна

Окупанти залишають територію ЧАЕС, багато з них отримали опромінення

9:03 31 березня 2022
Центр радіаційної медицини у Гомелі

З Чорнобильської зони, де противник захопив ЧАЕС і через яку щодня транспортує велику кількість боєприпасів, що створює загрозу вибухів, виведено частину російських військових.

За інформацією члена Громадської ради при Держагентстві України з управління зоною відчуження Ярослава Омеляненка, опромінених загарбників, які «окапувалися» у Рудому лісі, привезли до білоруського центру радіаційної медицини у Гомелі.

«Накопалися окопів у Рудому лісі, гади? Наразі живіть із цим залишок вашого короткого життя. Є правила поведінки на цій території. Вони обов'язкові для виконання, тому що випромінювання — фізика, яка працює без урахування статусу чи погон», — написав він на своїй. сторінці у соцмережах.

Посилаючись на білоруські ресурси, він повідомив про сім медичних автомобілів, які приїхали у Гомель, та додав, що до центру радіаційної медицини російських військових привозять на постійній основі.

Він також не виключив, що відведення військ, про яке повідомляв Пентагон, може бути лише маневром.

Раніше в РНБО показали супутникові знімки, на яких чітко видно і рух великої колони російських військових вантажівок з боєприпасами за кількасот метрів від ЧАЕС, і місця розвантаження цих боєприпасів у населеному пункті Чорнобиль, де вони зберігаються просто неба.

Фото зі сторінки Ярослава Ємельяненка

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