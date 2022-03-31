Під час широкомасштабного вторгнення в Україну противник не лише втратив сімох генералів, ліквідованих під час бойових дій, але поніс й інші «високі» втрати серед генералітету.

За інформацією Генштабу ЗСУ, йдеться як про поранених, так і заарештованих або відсторонених від посад у офіцерів.

Серед них:

командувач 1-ї танкової армії генерал-лейтенант Сергій Кисіль — знято з посади;

командувач 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Владислав Єршов — знятий з посади та заарештований;

начальник штабу — заступник командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Нирков — тяжко поранений;

начальника штабу — заступник командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрій Серицький — важко поранено;

командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Михайло Зуська — знято з посади та заарештовано.

У Генштабі також зазначили, що морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації особового складу підрозділів окупаційних військ для участі у бойових діях залишається низьким та має тенденцію до погіршення: «За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу у зв'язку з невиконанням наказу про ведення бойових дій з посад усунуто командирів двох взводів, для роз'яснювальної роботи у район виконання бойових завдань БТГр у Донецькій області заплановано прибуття заступника командира бригади з військово-політичної роботи. А у з'єднаннях та частинах Балтийского флоту, зокрема, 79-й окремій мотострілецькій бригаді 11-го армійського корпусу, фіксуються численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти».

Про це говорив і керівник британської розвідки Джеремі Флемінг. «Ми бачили, як російські солдати — без зброї та морального духу — відмовляються виконувати накази, саботують їх, знищують власну техніку і навіть випадково збивають свій літак», — цитує очільника GCHQ «Рейтерз» .

За його словами, радники Путіна приховують від нього правдиву інформацію щодо перебігу війни в Україні, а також наслідків санкцій, запроваджених проти країни-агресора Заходом. Флемінг додав, що помилки російського керівництва «рівносильні стратегічному прорахунку» і що військове командування росії «в хаосі».

Нагадаємо, що кілька днів тому під Черніговом було вбито начальника штабу 40 інженерно-саперного полку підполковника Олександра Корника та ще вісьмох російських військових — це сталося під час наведення понтонно-мостової переправи через річку Десна.

Фото з Вікіпедії

1980

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter