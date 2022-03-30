Путін не збирається йти з України: стало відомо про плани кремлівського диктатора

Російські війська в Україні перегруповуються та готуються до відновлення наступальних операцій.

Про це повідомляє the guardian із посиланням на українських військових.

За словами представника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника, основні зусилля Росії нині зосереджено на оточенні українських сил на сході України.

Також російські війська все ще намагаються взяти місто Маріуполь, Попасну та Рубіжне.

Український військовий додав, що в Україні спостерігали деякі переміщення російських військ із Київської та Чернігівської областей. Однак це не розглядалося як масове відведення.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня українські військові знищили вже понад 17 300 рашистських окупантів, 605 танків, 1723 бойові броньовані машини, 305 артилерійських систем, 96 одиниць РСЗВ та безліч іншого ворожого озброєння.

3612

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter