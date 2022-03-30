Жінок ґвалтували, а вбитих чоловіків чавили танками: мер Ірпеня розповів про звірства нелюдів путіна у місті

У місті Ірпінь у Київській області, яке ЗСУ звільнили 28 березня, загинули, за попередніми даними, близько 300 цивільних осіб та приблизно 50 військових.

Таку страшну інформацію озвучив під час брифінгу міський голова Олександр Макрушин.

При цьому, за словами градоначальника, багато людей було знищено не під час бойових дій.

«Люди, які їм (росіянам. — Авт.) не подобалися — їх просто розстрілювали. Я розповім, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, розчавлювали, просто закочували в асфальт. На це було страшно дивитися», — розповів Макрушин.

Також за його словами, загинули 16 хлопців із територіальної оборони, а ще 29 перебувають у лікарні.

«Якщо із ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених», — зазначив він.

Мер розповів, що поки що немає точної кількості загиблих мирних жителів, адже коли були потужні бої, людей ховали прямо у дворах та парках. Маркушин оцінює, що у місті загинули до 300 цивільних.

Також міський голова розповів, що йому переповіли містяни, які вийшли із підвалів, — їх не лише роздягали там, а й є факти «знущання з жінок». Також Маркушин розповів, що окупанти відділяли чоловіків від жінок, щоб потім обміняти на полонених.

Нагадаємо, залишаючи свої позиції в районі Ірпеня, Бучі, Гостомелю, орки знищували інфраструктуру мирних міст, грабували будинки, причому тягли звідти все, що трапляється під руку — навіть виривали унітази та знімали килими.

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