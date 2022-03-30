«Стамбульський підсумок»: у Зеленського озвучили результати переговорів України та Росії у Туреччині

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підбив підсумки стамбульського раунду переговорів України та Росії, зазначивши наявність серед них нових гарантій безпеки для України.

Про це він розповів у своєму Twitter .

«Стамбульський підсумок. Юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки України (аналог п'ятої статті НАТО). Повернення проблематики Криму до переговорного порядку денного. Доказ спроможності української державності. Початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інститутів», — зазначив радник глави Офісу президента України .

Сам президент Зеленський, до слова, не схильний на 100% довіряти запевненням російської сторони та вважає єдиною гарантією виживання народу та держави наші Збройні сили та всіх, хто підключився до оборони України.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що через лічені дні Україна та Росія вийдуть на конкретну риторику за мирним договором.

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