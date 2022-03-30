Провокує глобальну продовольчу кризу: росія заблокувала в Чорному морі вже 94 судна з продуктами

На засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому руйнівному впливу війни росії проти України на глобальну продовольчу безпеку, заступниця державного секретаря США Венді Шерман повідомила, що військово-морські сили рф заблокували в Чорному морі 94 судна, завантажені продовольством, і не дають цим торговим кораблям можливості потрапити. в Середземне море, передає CNN.

До того ж росіяни після 24 лютого потопили в Чорному морі щонайменше 3 цивільні судна під панамським прапором, не маючи на це жодної законної підстави.

Пані Шерман наголосила, що такі дії країни-агресора здатні призвести до критичної нестачі їжі в Україні, а також спровокувати глобальну продовольчу кризу у світі. Нагадаємо, що Україна є одним із найбільших у Європі експортерів пшениці, кукурудзи, соняшника та інших базових сільгоспкультур. Левова частина цієї продукції вивозиться морем через українські порти. Росія спеціально перерізала цей торговий шлях, встановивши морську блокаду України за допомогою своїх військових кораблів і встановлюючи міни, що дрейфують. На ці міни може налетіти будь-який корабель.

Заступниця держсекретаря США зазначила, що з Чорноморського регіону на світовий ринок надходить 30% світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та 75% олії. Але тепер транспортування цієї продукції путями, які вже склалися, стало дуже небезпечним. Вона згадала Маріуполь: «П'ять тижнів тому там було спокійно. По суті, це було галасливе портове місто, експортер зерна, яке допомагало прогодувати світ. Сьогодні його мешканці гинуть через війну, розв'язану президентом путіним». Пані Шерман наголосила, що зараз російський диктатор — єдиний, хто може зупинити цю війну.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині розпочалася посівна кампанія. На цей рік область має амбітний план — засіяти 420 тисяч гектарів під ярі.

Фото АР

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