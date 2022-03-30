29.76 / 31.01 33.16 / 34.75
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Провокує глобальну продовольчу кризу: росія заблокувала в Чорному морі вже 94 судна з продуктами

22:05 30 березня 2022
російський корабель

На засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому руйнівному впливу війни росії проти України на глобальну продовольчу безпеку, заступниця державного секретаря США Венді Шерман повідомила, що військово-морські сили рф заблокували в Чорному морі 94 судна, завантажені продовольством, і не дають цим торговим кораблям можливості потрапити. в Середземне море, передає CNN.

До того ж росіяни після 24 лютого потопили в Чорному морі щонайменше 3 цивільні судна під панамським прапором, не маючи на це жодної законної підстави.

Пані Шерман наголосила, що такі дії країни-агресора здатні призвести до критичної нестачі їжі в Україні, а також спровокувати глобальну продовольчу кризу у світі. Нагадаємо, що Україна є одним із найбільших у Європі експортерів пшениці, кукурудзи, соняшника та інших базових сільгоспкультур. Левова частина цієї продукції вивозиться морем через українські порти. Росія спеціально перерізала цей торговий шлях, встановивши морську блокаду України за допомогою своїх військових кораблів і встановлюючи міни, що дрейфують. На ці міни може налетіти будь-який корабель.

Заступниця держсекретаря США зазначила, що з Чорноморського регіону на світовий ринок надходить 30% світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та 75% олії. Але тепер транспортування цієї продукції путями, які вже склалися, стало дуже небезпечним. Вона згадала Маріуполь: «П'ять тижнів тому там було спокійно. По суті, це було галасливе портове місто, експортер зерна, яке допомагало прогодувати світ. Сьогодні його мешканці гинуть через війну, розв'язану президентом путіним». Пані Шерман наголосила, що зараз російський диктатор — єдиний, хто може зупинити цю війну.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині розпочалася посівна кампанія. На цей рік область має амбітний план — засіяти 420 тисяч гектарів під ярі.

Фото АР

469

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олексій Джунковський

Розстріляли прямо в залі: рашисти вбили колишнього боксера збірної України та тренера

Надя Дорофєєва

«Винні росіяни»: названо можливу причину розлучення Дорофєєвої та Дантеса

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

«Чоловік вас зацілує за таку вечерю!» Людмила Борщ поділилася рецептом «найсмачнішого бенкету» за пару десятків гривень

Володимир Путін

Путін не збирається йти з України: стало відомо про плани кремлівського диктатора

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.