Не підходьте близько: окупанти мінують територію України мінами із сейсмічним датчиком

Генштаб ЗСУ повідомів, що російські окупанти стали мінувати територію України мінами ПОМ-3 (ПОМ — протипіхотна осколкова міна) «Медальйон».

«У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання мін із сейсмічним датчиком, — йде в повідомленні. — Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною. Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1−1,5 м і вибухає».

«Якщо побачите таку міну, у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте представників Національної поліції або представників інших силових структур», — попереджають фахівці.

Раніше «ФАКТИ» писали, що стало відомо про ганебний розгром трьох БТГ ворога під Харковом.

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter