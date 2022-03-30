Тікали в паніці: стало відомо про ганебний розгром трьох БТГ ворога під Харковом

Під Харковом, який окупанти розглядали як «столицю» окупованих ними територій, воїни 92-ї бригади та добровольчі загони розгромили дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведену БТГ 59-го танкового полку зс рФ. Про це у Facebook розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зокрема, було захоплено штаби цих частин, всю штабну документацію, карти, списки особового складу, машини управління, та повні комплекси зв'язку, а в полон здалися начальник артилерії та начальник зв'язку 59 полку, а також понад 60 військовослужбовців цих частин.

«Дуже смішна деталь — написали рапорт у штабі, що їхні документи та карта згоріли внаслідок прямого влучення міни у бліндаж. Насправді, документи кинули, бігли в паніці, навіть кинули рапорт про знищення робочої карти», — зазначив журналіст.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня українські військові знищили вже понад 17 300 рашистських окупантів, 605 танків, 1723 бойові броньовані машини, 305 артилерійських систем, 96 одиниць РСЗВ та безліч іншого ворожого озброєння.

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