«Не міг дивитися, як путін вбиває жінок та дітей»: в Україні успішно бореться з ворогом Грузинський легіон

В Україні з 2014 року успішно діє Грузинський легіон, який насправді є батальйоном, половина якого складається з грузинів, а також з бійців зі США, Великобританії та інших країн.

Про це пише Спротив.

«Україна допомогла нам у 2008 році, коли росія вторглася до нашої батьківщини Грузії», — наводить видання слова командира легіону Мамулашвілі. — «От чому ми допомагаємо Україні».

За словами Мамулашвілі, Грузинський легіон підпорядковується українській армії. Оплати нема.

«Все робиться на добровільній основі, заради доброї справи», — каже Мамулашвілі, який сам відбирав кожного зі своїх новобранців.

«Ми не беремо ні неонацистів, ні екстремістів, а справді лише найдосвідченіших людей», — пояснює він.

Один із добровольців — Георгій з Іспанії — загартований у боях в Афганістані та Іраку солдат. На його грудях — чорний череп зі схрещеними кістками, відзнаки, група крові та герб Грузинського легіону з драконом та червоним хрестом на білому тлі. Георгій насправді родом із південної Іспанії, з Гранади у Андалусії. Але в нього грузинське коріння, а також є досвід, яким не багато хто може похвалитися.

«Я більше не міг дивитися, як Путін вбиває жінок і дітей», — говорить він. — Путін — сучий син! Ви повинні боротися з ним та його катами!".

Такі люди потрібні батальйону, бо він проводить спецоперації на передовій.

«Ми беремо на себе розвідку пересування російських військ, – пояснює командувач. «Ми передаємо знання іншим підрозділам, часто і своїм солдатам у батальйоні, які потім самостійно знищують російські танки, артилерію та засоби ППО».

Мамулашвілі випромінює холоднокровність, хоча війна триває вже чотири тижні.

"Українська армія працює добре, ми робимо свою роботу добре, і всі можуть бути задоволені" , - каже 43-річний військовий. Звучить так спокійно, начебто перемога вже близька.

«Російські військові перекинули 150 000 людей до українських кордонів кілька місяців тому, але вони не були готові до війни. Російські військові – це просто купка маргіналів та алкоголіків. Ось така друга за силою армія у світі» , — стверджує командир.

Завдяки бійцям легіону на Київщині вже звільнено кілька населених пунктів.

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Нагадаємо, 28 березня рашисти були вибиті з Ірпеня, проте українська армія ще продовжує зачистку міста-супутника столиці, і повертатися його мешканцям додому ще зарано.

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