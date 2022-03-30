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«Обіцянки на переговорах не заглушають розриви снарядів»: Зеленський розповів, що є гарантією виживання України

11:14 30 березня 2022
«Обіцянки на переговорах не заглушають розриви снарядів»: Зеленський розповів, що є гарантією виживання України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна не схильна довіряти обіцянкам, які звучать на переговорах з боку агресора, оскільки добре розуміє всі ризики, на які наражається.

Про це він сказав у своєму відеозверненні до українців.

«Українці — не наївні люди. Українці вже навчилися і за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату. Фактам — якщо вони зміняться на нашій землі. Безумовно, Україна налаштована на переговори та буде продовжувати переговорний процес. У тій мірі, якою це дійсно від нас залежить. Так, можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів», — вважає Володимир Зеленський.

При цьому глава держави впевнений, що оборона України — зараз для нас завдання номер один, а решта — похідне від цього.

Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст продовжуються. Маріуполь заблоковано. Ракетні та авіаційні удари не припиняються.

«Це — реальність. Це — факти. Тому Збройні сили України, наша розвідка, всі, хто приєднався до оборони держави, — це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як державі», — наголосив президент України.

На думку Володимира Зеленського, російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет та територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету та нашої територіальної цілісності не може бути.

Нагадаємо, що вчора, 29 березня, у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Наша країна на них запропонувала підписати міжнародний договір щодо нової системи гарантій безпеки для себе. Серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради безпеки ООН, зокрема Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

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