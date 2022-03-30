Все за «планом путіна»: в Україні з початку війни вбито 17300 молодих росіян

За час від початку варварського нападу росії на нашу країну війська Мордора втратили близько 17 300 військовослужбовців — переважно молодих людей, які склали голови відповідно до шалених бажань та маревних ідей свого правителя, кривавого кремлівського ката володимира путіна.

Дані про втрати рашистів наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника сьогодні складають:

605 танків;

1723 бойові броньовані машини;

305 артилерійських систем;

96 одиниць РСЗВ;

54 засоби ППО;

131 літак;

131 вертоліт;

1184 одиниці автомобільної техніки;

7 кораблів та катерів;

75 цистерн із ПММ;

81 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

21 одиниця спеціальної техніки;

4 пускові установки ОТРК.

Очевидно, незабаром «органічними добривами» для української землі стануть і підрозділи 4-ої (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ої (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу, яких москва спішно перекинула до нашої країни, адже спроби залучити у війну найманців із Сирії ганебно провалилися.

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