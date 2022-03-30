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Україна

РНБО оприлюднила фотопідтвердження загрози для ЧАЕС

10:28 30 березня 2022
ЧАЕС

На офіційній сторінці Ради національної безпеки та оборони опубліковані супутникові знімки, що зроблені кілька днів тому, на яких чітко видно і рух великої колони російських військових вантажівок з боєприпасами в кількох сотнях метрів від ЧАЕС, і місця розвантаження цих боєприпасів в населеному пункті Чорнобиль, де вони зберігаються просто неба.

«Російська федерація та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об'єкту „Укриття“ Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження „Укриття“ та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців», — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Наголошуємо, що, як і в більшості інших випадків, російська федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію. Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні Сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії. Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв'язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів. Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомими», — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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