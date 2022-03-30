Діє, як кривавий кат Сталін: в ООН розповіли, до чого може привести «план Б» путіна в Україні

Президент рф володимир путін, який всерйоз розглядає варіант застосування ядерної зброї проти України і країн НАТО, навмисне використовує продовольство як зброю проти українського народу. Таку впевненість постійний представник України при ООН Сергій Кислиця висловив на засіданні Ради Безпеки цієї організації, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні.

«путін — не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу, — сказав він. — Ідеологічний апостол москви сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду. Не дивно, що путін, який шанує сталіна як свого праотця, вдається до тієї самої практики», — цитує українського дипломата РБК-Україна.

Новітня російська війна, наголосив постпред України в ООН, включає обстріли сільськогосподарської інфраструктури, забруднення українських ґрунтів, атаки на склади пального й, відповідно, зрив посівної кампанії.

Так, у ці вихідні російські ракети вразили паливні склади у Львові, Дубні, Луцьку та Рівному, що знаходяться далеко від лінії фронту. А у вівторок, 29 березня, війська агресора обстріляли ракетами сільськогосподарське підприємство у Дніпрі, яке також знаходиться далеко від району бойових дій, знищивши техніку та обладнання.

«Можливо, представник держави-агресора міг би пояснити, що спричинило цей напад — «демілітаризація» чи «денацифікація»? — додав Кислиця.

За його словами, перебої в постачанні продовольства з України як одного з найбільших експортерів становлять загрозу для всього світу. До війни Україна експортувала понад 55% усієї соняшникової олії у світі, більш як 55% української пшениці надходило до Азії та 40% - до африканських держав.

Близько 400 млн осіб у всьому світі, переважно на Близькому Сході, у Північній Африці та Азії, залежать від постачання зерна з України, підкреслив постпред.

«Міжнародна солідарність з Україною та розуміння того, що єдиною першопричиною нинішньої продовольчої кризи є війна росії проти України, матимуть вирішальне значення для успіху в запобіганні найгіршому сценарію на глобальному рівні», — зазначив дипломат.

За його словами, усі українські морські порти нині заблоковано росією, причому деякі з них окуповані. Деокупація та зняття блокади могли б швидко покращити ситуацію, оскільки 60% сільськогосподарської продукції Україна експортує саме через свої морські порти, резюмував Кислиця.

Нагадаємо, на противагу діям росіян з подачі України в світі було розпочато повну інфраструктурну ізоляцію Росії від світу. Нині вона вже відрізана від залізничного сполучення з країнами ЄС.

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