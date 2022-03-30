Без ризику потрапити під обстріл: в Україні спростили процедуру подання заяви про отримання пенсії

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов про виплати пенсії та грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, які передбачають, що для призначення пенсій особиста присутність людини не є обов'язковою.

Про це йдеться у постанові уряду від 25 березня 2022 р. № 363.

«Заява про виплату пенсії може подаватися до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням коштів кваліфікованого електронного підпису», — йдеться у постанові.

Раніше, як відомо, було встановлено, що заява про виплату пенсії чи допомоги подається одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду України чи органу соціального захисту населення, що в умовах воєнного часу іноді стає для одержувачів пенсії неможливим.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, де оформити пенсію в умовах воєнного часу та як її отримати.

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