У Києві відкрили для громадського транспорту ще один міст через Дніпро
У Києві, який продовжують обстрілювати рашисти, з 30 березня для громадського транспорту відкривається Південний міст.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації .
Як зазначається, через міст курсуватимуть автобуси № 22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та № 91 від вулиці Ганни Ахматової до станції метро «Голосіївська».
«Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости» , — йдеться у повідомленні міської адміністрації.
Водіям нагадали, що вони мають пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, раніше для полегшення перетину Дніпра «Укрзалізниця» запустила у столиці повноцінний кільцевий маршрут міської електрички.188
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