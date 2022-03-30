У Києві відкрили для громадського транспорту ще один міст через Дніпро

У Києві, який продовжують обстрілювати рашисти, з 30 березня для громадського транспорту відкривається Південний міст.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації .

Як зазначається, через міст курсуватимуть автобуси № 22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та № 91 від вулиці Ганни Ахматової до станції метро «Голосіївська».

«Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости» , — йдеться у повідомленні міської адміністрації.

Водіям нагадали, що вони мають пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, раніше для полегшення перетину Дніпра «Укрзалізниця» запустила у столиці повноцінний кільцевий маршрут міської електрички.

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