Попри початок предметних тристоронніх (за участі Туреччини) консультацій з питань мирного врегулювання збройні сили окупанта перекинули в Україну підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. Так, від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Також є дані про наміри окупаційної влади тимчасово окупованої території Луганської області провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року, причому не виключено, що такі ж спроби будуть і на нещодавно захоплених територіях області. В Генштабі ЗСУ пояснюють такі спроби проблемами з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

Також ворог продовжує репресії на тимчасово захоплених ним територіях Запорізької та Херсонської областей — у місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим, та продовжують грабувати домівки місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України.

На Донецькому та Луганському напрямках, де ворог посилив свою активність, за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про знищення в Україні бійців чергового елітного спецпідрозділу — 12-го загону спецназу «Урал», що базується у Нижньому Тагілі.

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